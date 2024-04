In der nächsten Sitzung der Landesregierung am 22. April sollen die Generalsanierung und ein Zubau für die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen/Eferding beschlossen werden. Die Verwaltungsgemeinschaft besteht seit rund sieben Jahren, allerdings mussten damals zusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden. Künftig sollen alle Aufgabenbereiche am Standort in Grieskirchen zusammengeführt werden.