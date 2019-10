Der kleinste Bezirk Oberösterreichs hat in den vergangenen Jahren schon einige Verluste hinnehmen müssen. Die Bezirkshauptmannschaft wurde mit Grieskirchen fusioniert, ebenso das Bezirkspolizeikommando. Seit vergangenem Jahr befindet sich die Rettungsleitstelle in Wels ebenso die Landwirtschaftskammer. In einem internen Papier des Justizministeriums wird nun vorgeschlagen, das Eferdinger Bezirksgericht zu schließen. Die Aufregung darüber ist in Eferding groß.