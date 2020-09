Das Bürgermeisterkarussell in Wels-Land dreht sich weiter. In Sipbachzell legt Heinrich Striegl (64), der 18 Jahre an der Spitze der 2000-Einwohner-Gemeinde stand, sein Amt zurück. Die ÖVP, die die absolute Mehrheit hat, hat sich auf Stefan Weiringer als Nachfolgekandidat geeinigt. Gewählt wird voraussichtlich im November im Gemeinderat.