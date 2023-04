Baubeginn für Forschungszentrum in Rottenbach

So soll das neue Forschungszentrum aussehen.

In Rottenbach rollen bereits die Bagger an: Das international erfolgreiche Unternehmen VTA, das auf Wasseraufbereitung spezialisiert ist, errichtet dort einen neuen Forschungscampus. Dort soll künftig in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste zu Themen wie CO2-Reduktion, Nanotechnologie, Energieeffizienz und Mikroplastik-Entfernung geforscht und gelehrt werden.