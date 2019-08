Weihnachten mitten im Sommer! In den Büros der "Christkind GesmbH" auf dem Stadtplatz wird seit Wochen mit Hochdruck an einer neuen Attraktion für die Weihnachtswelt gearbeitet. Vor neun Jahren – im damals dritten Bestandsjahr des organisatorisch auf neue Beine gestellten Adventmarktes – schaffte es Wels mit einer Rodelrampe im Pollheimerpark in die Schlagzeilen. Nun müsste die Holzkonstruktion zu einem Gutteil erneuert werden. Häufige Warmwettereinbrüche im Advent