Aufregung um mögliches Quartier für Flüchtlinge in Alkoven

Die Bewohner in der Ortschaft Straß haben massive Bedenken gegen eine Asylunterkunft in diesem Bauernhof.

Große Aufregung herrscht in der Alkovner Ortschaft Straß, seit vor rund zwei Wochen Pläne für eine Asylunterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bekannt geworden sind. Dass in einem seit Jahren leer stehenden Bauernhof 20 bis 25 Jugendliche untergebracht werden könnten, macht schnell die Runde. "Die Sorge der Anrainer ist groß, Probleme sind absehbar. Niemand hat Verständnis, zumal auch viele Kinder in der Siedlung leben", sagt Anrainer Heinz Anschober zu den OÖNachrichten.