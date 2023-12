Aufräumarbeiten dauern an: "Seit 2005 hat es in Wels nicht mehr so geschneit"

In ganz Oberösterreich leisteten Gemeindemitarbeiter und Einsatzkräfte am Wochenende Heroisches im Kampf gegen die Schneemassen. In Wels standen Magistratsmitarbeiter von Freitag bis Sonntag rund um die Uhr im Einsatz, um Straßen und Wege von den Schneemassen zu befreien. "Seit 2005 hat es in Wels nicht mehr so geschneit, es war ein herausragendes Wetterereignis", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP).