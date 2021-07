Direkt an der B134 Wallerner Straße befindet sich – versteckt hinter einer großen Hecke – die Ölmühle Raab, wo seit 2004 in der hauseigenen Ölmühle Speiseöle, Essig, Mehle und Pflegeartikel produziert werden. Lein, Färberdistel, Ölkürbis, Schwarzkümmel, Erdnuss, Nachtkerzen und viele weitere Ölpflanzen werden hier im Eferdinger Becken kultiviert. Seit gestern kann nun die Welt der Speiseöle mit dem ersten oberösterreichischen Öl-Themenweg in Eferding erkundet werden.