Auf dem Zwergerlweg mehr über Klima und Wald lernen

Der "Höhenweg Forst" ist in Alkoven besser bekannt als der "Zwergerlweg". Immer wieder haben dort Wanderer oder Bewohner Gartenzwerge aufgestellt, sicher an die 100 verschiedene. Der Ausschuss für Nachhaltigkeit der Gemeinde Alkoven wird diesen Weg an der Gemeindegrenze zu Scharten und Buchkirchen nun attraktivieren. Unterstützung kommt vom Künstlerehepaar Bruno und Elisabeth Lipp, Mittelschülern und der Kinderbuchautorin Claudia Schlagnitweit.