Anrainerbeschwerden: Asphaltwerk in Haag beschäftigt die Landespolitik

Seit 20 Jahren steht in Haag am Hausruck, unweit der Autobahnauf- und -abfahrt, ein Asphaltmischwerk. Jetzt wurde es im oberösterreichischen Landtag zum Thema: Eine Bürgerinitiative hatte Anrainerbeschwerden wegen Gestank und tränender Augen laut gemacht. Außerdem liege ein Laborgutachten vor, demzufolge in schwarzen Ablagerungen, die sich in der Umgebung der Anlage infolge von Niederschlägen auf Gebäuden und Pflanzen abgesetzt hätten, Abbauprodukte von Asphalt gefunden worden seien.