Eine politische Ära geht in Kallham zu Ende. Nach 27 Jahren und fünf Monaten im Amt hat Langzeitbürgermeister Gottfried Pauzenberger (ÖVP) am 31. März seinen letzten Arbeitstag. Erstmals wird eine Frau das höchste politische Amt in der 2500-Einwohner-Gemeinde übernehmen. Die Wahl der bisherigen Vizebürgermeisterin Helga Witzmann Ende März im Gemeinderat ist in der ÖVP-dominierten Kommune (Mandate: 15 ÖVP, 6 FPÖ, 4 SPÖ) nur mehr Formsache.