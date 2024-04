Agrarium: Demnächst wird Insolvenzantrag gestellt

Keine guten Nachrichten gibt es aus dem Agrarium in Steinerkirchen: Der Freizeitpark, der rund 30 Jahre lang beliebtes Ausflugsziel für Familien war, geht in Insolvenz. Jurist Stefan Kovacsevich, der als Verlassenschaftskurator die Unternehmensanteile des 2022 verstorbenen Gründers und Haupteigentümers Erich Preymann verwaltet, arbeitet derzeit an dem Antrag: "Eine Wiedereröffnung ist aus derzeitiger Sicht finanziell nicht möglich." Ursprünglich hätten die Prognosen gut ausgesehen: Im Vorjahr