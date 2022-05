Es war für viele eine architektonische Perle im Bahnhofsviertel, die nun dem Erdboden gleichgemacht wird. Der Ärger über den Abriss der Hüfner-Villa ist nicht nur bei den Grieskirchnern groß. Es hagelt Kritik von Architekten und der Initiative Denkmalschutz in Wien, in den sozialen Medien geht es ebenfalls rund: "In anderen Ländern erledigt das der Krieg, bei uns schaffen das verantwortungslose Politiker und Investoren" – "Es schmerzt fast körperlich, wenn man den Umgang mit unserer