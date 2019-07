LAMBACH. Mit dem Sammer-Wirt in der Berggasse verbinden viele Lambacher unvergessliche Momente. Kabarettabende, Konzerte, Bälle und Hochzeiten gingen in dem altehrwürdigen Gemäuer über die Bühne. Durch einen Mord erlangte das in seiner Kernsubstanz etwa 700 Jahre alte Gebäude traurige Berühmtheit. Am 7. Juli 2006 erschlug der letzte Gast um Mitternacht Wirt Josef Muhr mit 20 Sesselbein-Hieben.