Wer langsam geht, hat mehr vom Leben. So einfach kann es sein. Julia Fiechtl (22) aus Lichtenberg und Laura Maiss (23) aus Stadt Haag tun das gerade. Seit 28 Tagen sind sie unterwegs. Zu Fuß. In Österreich. Vom tiefsten zum höchsten Punkt. Vom Neusiedler See zum Großglockner. Am Sonntag stand das Finale einer Wandertour an, die so gar nicht geplant war.