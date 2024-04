27-jährige Lehrerin gibt bei der Stadtkapelle Grieskirchen den Takt vor

Immer mehr junge Frauen sind in den Musikvereinen tonangebend. Jüngstes Beispiel ist die Grieskirchnerin Julia Bonelli, die neue Kapellmeisterin der Stadtkapelle Grieskirchen ist. Die 27-Jährige löste am Samstag beim Frühlingskonzert offiziell Philipp Buttinger ab, der fast 15 Jahre an der Spitze des Blasorchesters stand. "Ich freue mich über diese großartige Aufgabe und darüber, dass mir die Musikerinnen und Musiker so viel Vertrauen geschenkt haben", sagt Julia Bonelli im Gespräch mit den OÖN. Allerdings habe sie schon ein bisschen überlegen müssen, diese Funktion zu übernehmen. "Knackpunkt war, dass mir das Spielen selbst so wichtig ist und ich künftig nicht mehr so viel dazu kommen werde", sagt die Musikerin, die Querflöte und Piccolo-Flöte spielt und auch Auftritte als Sängerin bei der Stadtkapelle absolvierte.

Musik wurde Bonelli bereits in die Wiege gelegt. Sie stammt aus einer bekannten Musikerfamilie aus Grieskirchen. Ihre Mutter war Querflötenlehrerin, ihr Vater Gesangslehrer. Ihre ältere Schwester Karin ist Mitglied bei den Wiener Philharmonikern. Die Flötistin war auch bereits beim traditionellen Neujahrskonzert zu erleben.

Auch Julia Bonelli hat lange überlegt, Musik zu ihrem Beruf zu machen. "Ich habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich die Musik als leidenschaftliches Hobby als Ausgleich zu meinem Berufsleben weiterführen wollte." Sie zog es in den Lehrberuf, seit vier Jahren ist sie Lehrerin an der Volksschule in Offenhausen und unterrichtet derzeit eine erste Klasse. Auch dort erlebt sie die Begeisterung der Kinder für die Musik und das Singen als Ausgleich zu den Lernfächern.

Mitglied der Stadtkapelle ist sie bereits seit fast 15 Jahren, 2019 wurde sie nach einer vierjährigen Ausbildung zur stellvertretenden Kapellmeisterin des Klangkörpers mit rund 50 Musikerinnen und Musikern. Sie geht nun mit viel Enthusiasmus an ihre neue Aufgabe. "Ich möchte Neues ausprobieren, was wir bisher noch nicht gemacht haben, und möchte, dass sich alle im Verein wohlfühlen."

Für die Stadtkapelle, die im "Haus der Musik" in der Bezirksstadt beste Voraussetzungen für die Musikproben hat, wünscht sie sich noch mehr Nachwuchs. "Es gibt viele Vereine in Grieskirchen, es ist daher nicht immer einfach, Jugendliche zu gewinnen, aber grundsätzlich gelingt es uns immer wieder gut."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger