Mitte September steht für die Fahrsportlerin Michaela Schöftner ein ganz besonderes Ereignis an. Bereits zum zweiten Mal hat sie sich für die Weltmeisterschaften der Ponyfahrer qualifiziert. Das größte Ziel der Gallspacherin ist es, ihr Top-Ten-Ergebnis von vor zwei Jahren zu wiederholen. Dieses Mal findet die WM in Frankreich statt, sie versucht aber auch hier, entspannt an die Sache heranzugehen: "Man darf den Spaß nicht verlieren.