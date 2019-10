13-jährige Welserin schaffte Sprung in die Ballettakademie der Staatsoper

Die Wiener Staatsoper ist ein Sehnsuchtsort für jede österreichische Ballettschülerin. Eines Tages auf dieser großen Bühne tanzen zu dürfen, ist auch der Traum der Welserin Sophie Schippani. Nun ist die 13-Jährige ihrem Ziel ein großes Stück näher gerückt. Nach zehn Jahren Ballettunterricht bei Svetlana Streicher in der Tanzschule Hippmann hat sie dort Abschied genommen, um an der Wiener Staatsoper ihre Ausbildung zu vollenden. "AIs man mir meine Aufnahme mitteilte, habe ich einen Luftsprung gemacht", verrät die Elevin.

Bei Wettbewerben geglänzt

Neben einer außergewöhnlichen Begabung verfolgt die junge Welserin ihre Ziele mit großem Engagement. Bei verschiedenen Wettbewerben wurde die Direktorin der Ballettakademie auf die junge Welserin aufmerksam. Die Zusage kam Anfang September: "In der letzten Ferienwoche besuchte ich bei ihrem Mann einen Workshop. Dort bot sie mir an, eine Woche später zum Training in die Ballettakademie zu kommen. Dort hat sie mir dann zu meiner großen Überraschung die Papiere für die Anmeldung zur Akademie in die Hand gedrückt", schildert Sophie.

In Wien wird Sophie am Vormittag das Gymnasium besuchen. Am Nachmittag ist Unterricht in der Ballettschule. Wohnen wird die 13-Jährige bei einer Wiener Tante. Am 4. November beginnt die Ausbildung: "Am Wochenende bin ich zu Hause. Deshalb fällt die Trennung von meiner Familie nicht allzu schwer", erklärt die Balletteuse.

Ihr erklärtes Ziel ist, eines Tages als Solotänzerin an der Wiener Staatsoper zu brillieren. Der harte Drill an der Ballettakademie, die aus diesem Grund erst kürzlich negative Schlagzeilen produzierte, macht Sophie keine Angst. Das mag auch an ihrer bisherigen Lehrerin liegen, die mit liebevoller Strenge ihre Eleven zu Höchstleistungen antreibt.

Stolze Ballettlehrerin

"Ich bin stolz", sagt Svetlana Streicher und blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf ihren Schützling: "Die Staatsoper ist ein Haus von Weltrang. Dort in der Ballettakademie aufgenommen zu werden, betrachte ich als Privileg, weil es ein sehr strenges Auswahlverfahren gibt." Sie verliere jetzt zwar eine begabte Schülerin. Sophies Aufnahme in die Ballettakademie sei aber auch eine Bestätigung ihrer Arbeit, unterstreicht die gebürtige Russin.

Sophies Vater Dieter Schippani rätselt über die seltene Begabung seiner Tochter: "Von mir hat sie es nicht", lacht er. Ihre beiden Brüder fahren erfolgreich Skirennen. Als Spitzentanzsportlerin ist Sophie also Solistin im Hause der Schippanis.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at