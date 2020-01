Lieber Papst Franziskus! Sie haben gebeten, mutige Vorschläge für die Erneuerung der Kirche zu machen." So beginnt eine in deutscher und italienischer Sprache verfasste Postkarte, die das Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels, das zu 100 Prozent im Eigentum der Diözese Linz steht, Anfang Februar als Beilage zu seinen Kurszeitungen an zehntausende Haushalte in ganz Oberösterreich und darüber hinaus versenden wollte.