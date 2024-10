27 Mal soll ein 20-Jähriger heuer per E-Mail gedroht haben, dass es zu Explosionen von Sprengsätzen auf Bahnhöfen, in Schulen und Einkaufszentren in ganz Österreich kommen werde. Seit 30. September wird bundesweit durch den Verfassungsschutz und die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ermittelt.