Waschbärplage: "Wir müssen aufpassen, dass das nicht von Deutschland zu uns überschwappt"

Waschbären, die sich auf Dachböden wohnlich einrichten, in Garagen einziehen, Baumhäuser in Beschlag nehmen, Mülltonnen und Komposthaufen durchwühlen, ungeniert das Katzenfutter auffressen und durch Rauchfänge sogar in Häuser eindringen: Deutschland stöhnt unter einer waschechten Waschbärplage. Mittlerweile wird die Population in unserem Nachbarland auf weit mehr als eine Million geschätzt.