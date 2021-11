Was es im Lockdown bei Reisen in das Ausland zu beachten gilt

Dem Lockdown ein Schnippchen schlagen und ins Ausland verreisen: wer Zeit hat und es sich leisten kann, überlegt vielleicht einen längeren Urlaub in ferneren Gefilden. So beträgt die Siebentageinzidenz etwa in Portugal gerade einmal 150 pro 100.000 Einwohner, während sie in Oberösterreich bei mehr als 1600 liegt.