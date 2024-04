Was ein südkoreanisches TV-Team in Gutau sucht

Der Färbermarkt in Gutau wird immer mehr zum bedeutenden Aushängeschild für Brauchtum und Handwerk in und aus Oberösterreich. Im Vorjahr – die OÖN hatten exklusiv berichtet – hatte ein riesiger Bericht auf der Internetseite der britischen BBC Aufsehen erregt. Mit internationalem Interesse wird am 5. Mai auch der 24. Färbermarkt in Gutau stattfinden. Denn es hat sich über die südkoreanische Botschaft ein Fernsehteam aus Asien angesagt.