Was bisher über die Bombendrohungen bekannt ist

Bei der Drohung gegen das Linzer Gymnasium im Mai rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Beamten an.

Wieder beschäftigte eine Bombendrohung in Linz die Exekutive: Diesmal war beim Bundesheer eine Droh-Mail eingegangen. Sie richtete sich gegen die Stellungskommission in der Garnisonstraße, wo sich am Donnerstag in der Früh rund 40 stellungspflichtige junge Männer eingefunden hatten. Das Gebäude wurde evakuiert, 120 Personen waren betroffen, so die Polizei.