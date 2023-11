Warum es wichtig ist, über Antisemitismus zu sprechen

Charlotte Herman in der Synagoge in Linz. In der Nacht von 10. auf 11. November 1938 wurde die alte Linzer Synagoge mit mehr als 500 Plätzen von der SS – unter Beifall von Zivilisten – niedergebrannt. Die neue bietet nur noch Platz für 72 Gläubige.

Es gibt Kalendereinträge, die eine Zäsur darstellen. Ein solcher Eintrag in der Weltpolitik steht am 7. Oktober 2023. Nicht nur, dass die Hamas aus dem Gazastreifen heraus Israel angegriffen hat. Vor allem die Art und Weise der Gewaltausübung, die kaum in Worte zu fassen ist, war himmelschreiend – ein Ruf, der auch in Oberösterreich nachhallt.