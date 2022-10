"Wir treffen diese Entscheidung reinen Herzens, im aufrichtigen Willen, dass unsere Neutralität nicht nur uns und unseren Nachbarstaaten, sondern darüber hinaus der ganzen Welt nützen wird ... So möge auch heute, an diesem für Österreichs Zukunft entscheidenden Tag, unsere Erklärung an alle Staaten der Welt lauten: Wir wollen brüderlich mit allen Staaten und Völkern zusammenarbeiten, ehrlichen Sinnes und in steter Bereitschaft für Friede und Verständigung eintreten." Bundeskanzler Julius Raab