Warum der ÖAMTC nicht nur den Autos hilft

Unter der Nummer 120 sind die Helfer des ÖAMTC rund um die Uhr erreichbar. An Spitzentagen rücken sie in Oberösterreich zu 1500 Einsätzen aus. Der Club ist der größte Verein in Österreich und feiert seinen 120. Geburtstag. Die OÖN haben mit Landesdirektor Harald Großauer über das Jubiläum, die Zukunft und den Verkehr gesprochen.