Seit den Öffnungsschritten vor drei Wochen steigen die Corona-Zahlen in Österreich wieder an. Die Entwicklung betrifft aber nicht alle Altersgruppen gleich. Was bei den aktuellen Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auffällt: Derzeit passieren die meisten Neuinfektionen im Verhältnis zur Gruppengröße bei den 15- bis 24-Jährigen. Auf 100.000 Einwohner aufgerechnet, lag in der vergangenen Woche die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Gruppe bei 207.