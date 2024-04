Wandern zwischen Obstbäumen in der Scharten

Die Natur hält sich nicht jedes Jahr an den festgesetzten Termin für die Kirschblütenwanderung in der Scharten. Aufgrund des außergewöhnlichen Frühjahrs mit Rekord-Temperaturen von bis zu 30 Grad hängen heuer bereits kleine Früchte an den Kirschbäumen. Die Wanderer werden bei der beliebten Veranstaltung unter der Patronanz der OÖNachrichten am Sonntag, 21. April, daher an spätblühenden Apfelbäumen und bunten Frühlingsblühern vorbeispazieren.