Die Wahrheit hat als philosophisches Thema einen schweren Stand. Ihre Geltung ist in der Theorie nicht mehr selbstverständlich und in der Praxis muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen, als Vorwand für eine ganze Reihe von Kriegen und Repressalien gedient zu haben. Trotzdem gibt es kaum jemanden, der im persönlichen Leben auf sie verzichten will.