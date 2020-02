Großes Glück hatten die Bewohner eines Hauses in Straßwalchen (Salzburg). Sie schliefen nichts ahnend im Obergeschoß ihres Hauses, als im Erdgeschoß ein Auto direkt ins Wohnzimmer krachte. In der Nacht auf Sonntag war ein 21-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Vöcklabruck gegen 3 Uhr in Straßwalchen mit seinem Pkw rechts von der Straße abgekommen. Er fuhr zuerst in die Hauseinfahrt, überquerte eine Terrasse und prallte dann gegen die Hauswand. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die