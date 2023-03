Wie ein gigantischer Wabenbau sieht die Wohnanlage aus. Doch statt kolossalen Bienen wohnen hier Menschen. Sogar ein leises Summen liegt in der Luft, es stammt von den Solarpaneelen, die an der Oberfläche der Bauten befestigt sind. Das ist Daniel Schöngrubers Utopie, so stellt sich der Student an der Linzer Kunstuniversität das Wohnen der Zukunft vor.