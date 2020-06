Vorsicht, Weidevieh! Zwei Wege für Wanderer gesperrt

Es dauert nur eineinhalb Stunden. Dann taucht das zierliche, schwarze Gipfelkreuz des Schiefersteins auf. Etwas mehr als 400 Höhenmeter müssen Wanderer vom Parkplatz Habichler in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) zurücklegen, um sich die Aussicht auf die hohen Gesäuseberge zu verdienen. Kurz, knackig und äußerst beliebt ist der Weg auf den 1206 Meter hohen Berg. Und ab 1. Juli ist er gesperrt.

Weil sich Gerhard Buchriegler schützen möchte. Vor eventuellen rechtlichen Folgen, die auf den Landwirt zukommen könnten. Und zwar dann, wenn die Kühe, die auf den Weiden seines Grundstücks grasen, und die zahlreichen Wanderer, die es im Sommer durchqueren, aufeinandertreffen. "Sollte es zu einem Unfall kommen, ist zwar die Frage der Versicherung geklärt, aber nicht die der Schuld", sagt Buchriegler. Er könne nicht sicher sein, dass ihn bei einem Unfall eine Teilschuld trifft. "Ich kann mich rechtlich nur schützen, wenn ich sperre. Also mache ich das", sagt der Besitzer des Ferienhofs Prenn. Von Vom 1. Juli bis zum 31. Oktober ist der Wanderweg "für öffentliche Benützung wegen Weidehaltung gesperrt". So steht es auf den drei Schildern, die der Landwirt als Warnung aufgestellt hat.

Auch Weg auf Hohe Dirn gesperrt

Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei der Vorfall auf der nur wenige Kilometer entfernten Hohen Dirn gewesen. Wie berichtet, war dort Ende Mai eine 66-jährige Wanderin aus Dietach von einer Kuh schwer verletzt worden. Die Frau war mit zwei Freundinnen und einem Dackel auf dem Wanderweg vom Gehöft Hamberg Richtung Sonnkogel unterwegs. Dieser führt über eine eingezäunte Weide. Eine Kuh trat der Wanderin gegen das linke Bein, sie wurde dabei im Bereich des Oberschenkels und des Knies schwer verletzt. Auch dieser Weg ist nun von einer Sperre betroffen. "Nicht nur wegen der Unsicherheiten bezüglich des Weideviehs", wie Grundstückseigentümer Josef Brandner sagt.

Vor allem das rasante Sterben der Eschen entlang des Wanderwegs sei eine Gefahr. Rechtliche Folgen wegen des Kuh-Unfalls sehe er nicht auf sich zukommen. Die Zahl der Wanderer, die mit Hunden an einer Kuhherde vorbeigehen, steige aber.

Die Unsicherheit bei den Bauern sei nach wie vor groß, sagt Reinhold Limberger, Geschäftsführer des Almvereins Oberösterreich. Weil sie das Kuh-Urteil aus Tirol immer noch beschäftige. Wie berichtet, war dort ein Bauer nach einem tödlichen Unfall mit einer Kuh teilschuldig gesprochen worden. Eine Sperre eines Weges für die Öffentlichkeit sollte zwar der letzte Weg sein, entscheiden müsse das aber jeder Bauer für sich selbst, sagt Limberger. "Wir müssen schauen, dass wir weiterhin ein gutes Miteinander haben. In den meisten Fällen ist das auch so." Es gebe aber auch Probleme. Vor allem im Bezirk Kirchdorf sei es seitens Weidebetreibern in den vergangenen Wochen vermehrt zu Beschwerden über rücksichtsloses Verhalten von Wanderern gekommen.

Gerhard Buchriegler sperrte den Wanderweg, der über seinen Privatgrund führt, bis Ende Oktober. Bild: Volker Weihbold

Sorgen bei alpinen Vereinen

Sorgen bereiten die Wegsperren vor allem den alpinen Vereinen. Denn die Tendenz dazu steige, sagt Christian Dornauer, Landesgeschäftsführer der Naturfreunde. "Es gibt ein Wegerecht, das man nicht einfach aushebeln kann. Wir sind immer bestrebt, Lösungen zu finden, mit denen alle zufrieden sind", sagt auch Thomas Poltura, Landesleiter des Alpenvereins. Bauern müssten sich wegen des Kuh-Urteils in Tirol keine Sorgen machen. "Das waren völlig andere Umstände. Es gab dort wiederholt Vorfälle. Wir brauchen unbedingt einen Konsens."

Das Kuh-Urteil in Tirol

Am 28. Juli 2014 war im Tiroler Pinnistal eine 45-jährige Deutsche, die mit ihrem Hund unterwegs war, von Kühen zu Tode getrampelt worden. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen den Hinterbliebenen und dem Landwirt. Erst im Mai 2020 fällte der Oberste Gerichtshof (OGH) das endgültige Urteil: Landwirt und Hundehalterin trifft eine Teilschuld. Laut der Entscheidung hätte der Landwirt um die Gefährlichkeit seiner Mütterkühe wissen müssen. Eine Abzäunung sei zumutbar gewesen. Die Frau habe aber Warnschilder ignoriert.

