Für das Welser Volksfest gibt es trotz der Absage des Urfahranermarktes weiter grünes Licht. Das Traditionsfest beginnt am Donnerstag um 18 Uhr. Der Rummel klingt am Sonntag aus. Zum Schutz der Besucher setzen die Organisatoren auf ein strenges Sicherheitskonzept und stimmen sich mit den Behörden regelmäßig ab: Wie berichtet, wird an allen Eingängen ein 3-G-Nachweis verlangt, das gesamte Festgelände ist abgeriegelt. Von Donnerstag bis Samstag steht bis in die Abendstunden für Besucher ein