120 Tage Abstand sollen zwischen zweiter und dritter Impfung liegen: So will es der Gesetzgeber. Einige Impfwillige haben diese Frist um wenige Tage unterschritten und sich schon am 117. oder 118. Tag nach der zweiten Impfung den Booster geholt – mit dem Ergebnis, dass ihre dritte Impfung nun im Grünen Pass nicht zählt. Was die Betroffenen verständlicherweise sehr verärgert.