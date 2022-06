"Die Republik Österreich verpflichtet sich, die Gebäude des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen als Denkmal zur Erinnerung an die durch nazistische Henkersknechte hingemordeten Opfer in ihre Obhut zu nehmen und zu bewahren." - Auszug aus der Übergabeurkunde des ehemaligen KZ Mauthausen an die Republik Österreich Der 20. Juni 1947 war für die junge Zweite Republik ein besonderer Tag: Die sowjetische Besatzungsmacht übergab das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen in die Obhut