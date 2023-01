Von schneeglatter Fahrbahn geschleudert

Unfall in Helfenberg – einer von vielen Feuerwehreinsätzen

Die winterlichen Fahrverhältnisse wurden am Wochenende etlichen Autolenkern zum Verhängnis. Bei einigen Unfällen gab es auch Verletzte. In Hellmonsödt geriet gestern Mittag eine Tschechin (43) mit ihrem Pkw auf der mit Schneematsch bedeckten B126 im Gemeindegebiet Sonnberg in einer Kurve ins Schleudern. Der Wagen rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dessen 27-jährige Lenkerin, ihre vier Mitfahrer sowie die 43-Jährige wurden verletzt. Bei Letzterer wurde