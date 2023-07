Von 100 auf 0: Hinterstoder muss alle Parkplätze in der Polsterlucke sperren

Der heutige Mittwoch ist ein Schontag in Hinterstoder. Noch einmal ist alles so, wie es in den vergangenen Jahrzehnten immer war – zumindest für Touristen aus ganz Oberösterreich. Parken in der Polsterlucke, Wandern am Fuß des Großen Priels oder gleich auf dessen Gipfel. Ab morgen, 20. Juli, verändert sich der Ausgangspunkt für Wanderungen, Spaziergänge und Einkehrschwünge. In der Polsterlucke herrscht dann ausnahmslos ein Parkverbot.