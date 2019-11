Armin Kienesberger ist als gelernter Steinmetz und Winzer ein bodenständiger Mensch. Aktuell trifft man ihn aber weder in der Werkstatt noch in den Weingärten an, sondern viel eher in luftigen Höhen. „Mir geht es so, als würde ich im siebten Himmel schweben“, sagt Kienesberger, der in der aktuellen Gault & Millau- Ausgabe zur Entdeckung des Jahres gekürt wurde. Eine Auszeichnung, mit der Kienesberger nicht rechnen konnte.