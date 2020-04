Hoch flogen die Hoffnungen, an jenem Tag als der Prophet in Jerusalem einzog. Für seine Anhänger war er der kommende König der Juden. Man jubelte ihm zu, winkte mit Palmzweigen. Sie waren das Symbol des Lebens, des Sieges, sie standen für Unabhängigkeit. Einen solchen Auftritt mussten die herrschenden Römer als Provokation ansehen. Keine Woche später war Jesus von Nazaret tot. An den Tag der Hoffnung erinnert der Palmsonntag.