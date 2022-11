319 Femizide - also die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts - und 458 versuchte Femizide wurden in den vergangenen zehn Jahren in Österreich verübt. In ihrem Buch „Heimat bist du toter Töchter - Warum Männer Frauen ermorden - und wir nicht mehr wegsehen dürfen“ hat sich die Journalistin Yvonne Widler auf eine Spurensuche gemacht.