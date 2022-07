Abgedeckte Dächer, Hangrutsche und überflutete Keller: Wie schon im Sommer des Vorjahres richteten Unwetter in Oberösterreich in der vergangenen Woche schwere Schäden an. Meteorologe Michael Butschek von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) erklärt, inwiefern diese Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen und wie sich die Wetterlage in Oberösterreich in den kommenden Jahren verändern wird.