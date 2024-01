Verspätetes Update für Hubschrauber-Oldie

"Bella Agusta, die Harley Davidson der Lüfte": So wird der Transporthubschrauber Agusta Bell (AB) 212 des Bundesheeres am Fliegerhorst Vogler in Hörsching liebevoll bezeichnet. Damit der "fliegende Lastesel" mit seinen 44 Jahren im Dienst weiter eingesetzt werden kann, bekam er bereits zwischen 2010 und 2015 ein Update seiner Avionik-Systeme (Kosten: rund 80 Millionen Euro).