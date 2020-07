Sattgrüne Wiesen, ein strahlend blauer Himmel, grasende Mutterkühe neben ihren putzigen Kälbern und blumenverzierte Hütten mit kunstvollen Schnitzereien: Oberösterreichs Almen sind wie ein Fenster zu einer anderen Welt. Einer Welt abseits des stressigen Alltags: "Kein Internet, kein Handyempfang. Da kann ich am besten abschalten", sagt Andrea Schürz aus Gramastetten. Die 27 Jahre alte Kellnerin sucht in ihrer Freizeit oft die Erholung in den Bergen.