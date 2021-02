"Unzumutbar": Kritik an Freitesten für Senioren

Er ist die Eintrittskarte und bringt ein kleines Stück normalen Alltag zurück. Wer ab kommenden Montag einen Friseur, ein Massage- oder ein Nagelstudio besuchen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Abgenommen werden die Tests an den 45 öffentlichen Teststraßen. Doch diese sind gerade für ältere Personen nur schwer oder gar nicht zu erreichen.

"Viele Pensionisten leben allein, sind nicht mobil oder können von ihren Angehörigen nicht chauffiert werden", sagt Josef Pühringer, Oberösterreichs Seniorenbund-Obmann, im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Sie haben kaum Möglichkeiten, zu den Teststraßen zu gelangen."

70 Kilometer bis zum Test

Ein kleines Rechenbeispiel: Damit Pensionisten aus Unterlaussa (Bezirk Steyr-Land) zu ihrem Testergebnis kommen, müssen sie entweder nach Steyr (70 Kilometer) oder nach Garsten (66 Kilometer) fahren. Oder sie entscheiden sich für eine Teststraße im benachbarten Niederösterreich und fahren 44 Kilometer nach Waidhofen an der Ybbs. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es dafür keine Möglichkeiten.

"Autofahrten, die mehr als 30 Kilometer lang sind, sind für viele Pensionisten einfach unzumutbar", sagt Pühringer. Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreich, sieht das ähnlich: "Für einen 15-minütigen Herrenhaarschnitt beim Frisör im Ort muss man einen halben Tag kreuz und quer durchs Land fahren, um ein Testergebnis zu bekommen."

Der Pensionistenverband wünscht sich, dass stattdessen im näheren Umfeld der Senioren getestet wird. Zwar werden auch in Apotheken und bei Hausärzten sowie in Laborinstituten Corona-Testungen angeboten, diese kosten aber zwischen 20 und 40 Euro. "Viele, vor allem ältere Personen, können sich das nicht leisten", sagt Wohlmuth. Er könne sich eine Regelung wie in Tirol vorstellen: Hier bieten Apotheken und Hausärzte kostenlose Tests an. Auch Seniorenbund-Obmann Pühringer setzt auf die niedergelassenen Ärzte: "Zu ihnen haben die Pensionisten viel Vertrauen, sie sind auch außerhalb der Pandemie ihre Gesundheitspartner."

