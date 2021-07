Unwetter forderten erneut die Einsatzkräfte: Wieder Überflutungen im Raum Steyr

Kaum waren die Unwetterschäden der vergangenen Tage beseitigt, zog die nächste Gewitterfront über die Stadt Steyr und das Umland. Unwetter mit starken Regenfällen und Hagel mit bis zu zwei Zentimeter Durchmesser setzten der schwülen Hitze am Samstagabend ein jähes Ende und forderten erneut die Einsatzkräfte. Durch die großen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit kam es zu lokalen Überschwemmungen. Abermals galt es überflutete Keller auszupumpen, kleinere Vermurungen zu beseitigen und Verkehrswege wieder freizumachen.

Mehr als 50 Einsätze binnen einer Stunde

Laut lokalen Wetterbeobachtern handelte es sich um einen langsam ziehenden, starken Gewitterkomplex, dessen Ausläufer sich von Perg und Grein über Haag in Niederösterreich bis Kirchdorf an der Krems erstreckten. Mehr als 50 Feuerwehreinsätze binnen einer Stunde wurden aus dem südlichen Zentralraum Oberösterreichs gemeldet. Hauptbetroffen war die Stadt Steyr und deren Umgebung. Zahlreiche Alarmierungen gab es etwa in Garsten, wo schon am Nachmittag mehr als 20 Feuerwehren wegen eines Großbrandes im Einsatz standen. Erst in der Vorwoche war es in Steyr zu Überflutungen gekommen, Hochwasseralarm wurde ausgelöst.

Gewitterwarnung auch für Sonntag

Große Niederschlagsmengen meldete der hydrographische Dienst am Abend auch aus dem Bezirk Perg. Noch bis Mitternacht gilt laut ZAMG für ganz Oberösterreich eine Gewitterwarnung, danach sollte es weitgehend trocken bleiben. Auch am Sonntag drohen in ganz Oberösterreich wieder Gewitter. Nach der Auflösung von Restwolken und Frühnebelfeldern scheint bis über Mittag häufig die Sonne. In der zweiten Tageshälfte breiten sich im Berg- und Hügelland Quellwolken aus, erste gewittrige Regenschauer sind hier bald möglich. Am späten Nachmittag und frühen Abend können von Westen her teils kräftige Gewitter durchziehen. Es weht mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad, die Höchstwerte erreichen 25 bis 29 Grad.

Einsätze in Salzburg

Ein Gewitterfront hat am Samstagabend auch im Bundesland Salzburg zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Besonders betroffen von dem starken Regen und von Sturmböen waren vorerst der Pinzgau und der Pongau. Die Einsatzkräfte beseitigten Muren, entfernten umgestürzte Bäume, pumpten Keller aus und machten überflutete Straßen frei. Die B164 musste zwischen Mühlbach und Bischofshofen (Pongau) wegen Muren gesperrt werden.

Bischofshofen/Bez. St. Johann im Pongau/Zell am See. Feuerwehrleute konnte die Fahrzeuge befreien, die sich noch zwischen den Murenabgängen auf der B164 befanden, informierte der Landesfeuerwehrverband Salzburg. Von der Gewitterfront betroffen waren bis 21.00 Uhr neben Mühlbach und Bischofshofen auch die Gemeinden Zell am See, Dienten, Schwarzach, St. Veit und St. Johann. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sieben Feuerwehren an etwa 20 Einsatzstellen mit rund 100 Mitgliedern im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.