Unter Mafia-Verdacht: "Sie werden nichts finden"

Eine wahre Blitzaktion sei es gewesen. In Kalabrien akribisch geplant, in Oberösterreich als "massive Operation gegen die Mafia" durchgeführt. Von "Pizzerien, in denen Geld gewaschen wird, und einer Verbindung zur berüchtigten Vereinigung ‘Ndrangheta" berichten italienische Medien. Sie beschreiben jene Szenen, die in Leonding am Dienstag zwar Aufsehen, aber kein großes Kopfzerbrechen ausgelöst haben.