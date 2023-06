"Unsere freiwilligen Helfer brauchen eine professionelle Begleitung"

"Wir kriechen gerne in der Nacht in Gletscherspalten", sagte Bernhard Schmid von der oberösterreichischen Bergrettung bei der Sitzung des Freiwilligenrates. "Aber wir wollen uns nicht auch noch nächtelang mit administrativen Aufgaben wie der Einsatzdokumentation beschäftigen." Wie berichtet, wollen das oberösterreichische Rote Kreuz, der Samariterbund, der Landesfeuerwehrverband, Berg-, Wasser- und Höhlenrettung, dass das Land Mittel für eine "Strukturförderung" zur Verfügung stellt, so wie es