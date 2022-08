Unfall: Voest-Arbeiter von Stahlrolle erdrückt

Jahrelang hatte es keine tödlichen Arbeitsunfälle in der voestalpine mehr gegeben – bis heuer im Jänner ein Arbeiter in ein 450 Grad heißes Zinkbad stürzte und zweieinhalb Monate später im Spital an den schweren Folgen starb. Am Sonntag ist es zum zweiten tödlichen Vorfall in diesem Jahr auf dem Gelände des Linzer Stahlproduzenten gekommen.