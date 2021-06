Zwei Mal wurde es am Montagabend richtig laut am Linzer Donauufer. Um 18.21 Uhr jubelten die rot-weiß-roten Fans beim Public Viewing in der "Sandburg" zum ersten Mal: Christoph Baumgartner hatte Österreichs Fußball-Nationalmannschaft im EM-Spiel gegen die Ukraine in Führung gebracht.